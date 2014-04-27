تعرفي إلى أجدد مجوهرات "Cartier"

تحرص دار المجوهرات العريقة "Cartier" على تقديم مجوهرات ذات تصاميم خالدة وأنيقة في كل مجموعة تقدمها، وقد أطلقت الدار آخر مجموعاتها مع بداية عام 2014 .

احتوت مجموعة Amulette de Cartier التي أطلقتها مؤخراً على مجموعة أخاذة من القلادات و الأساور البراقة ذات التصاميم الناعمة التي تأخذ شكل قفل أنيق من اللؤلؤ والعقيق تتوسطها ماسات صغيرة .

ركزت "Cartier" في مجموعاتها السابقة، مثل: Love ،Juste Un Clou ، Trinity على الخواتم والأساور بشكل أساسي، ولكن في آخر مجموعاتها Amulette de Cartier ركزت على القلادات لأول مرة.

شاهدي الخيارات الرائعة التي قدمتها الدار في هذا الموسم، واختاري منها ما يناسب إطلالتك .