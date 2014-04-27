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3 إطلالات أنيقة في إطلاق فيلم "The Other Woman "

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3 إطلالات أنيقة في إطلاق فيلم "The Other Woman " 3 إطلالات أنيقة في إطلاق فيلم "The Other Woman "

تألقت نجمات فيلم "The Other Woman " في حفل إطلاق الفيلم في نيويورك مؤخراً، ولفتتنا 3 إطلالات أنيقة نعرضها لك فيما يلي:

Kate Upton
اختارت عارضة الأزياء والممثلة الأنيقة Kate Upton بدلة جميلة مكونة من قميص مطبع مع بنطلون رسمي جميل من "Saint Laurent ".

Leslie Mann
اختارت الممثلة Leslie Mann توب Ventag جميلاً بالأبيض والأسود، وارتدته مع بنطلون أسود من Stella McCartney ، فبدت متألقة في لوك متناسق وأنيق.

Cameron Diaz
خطفت نجمة الفيلم Cameron Diaz الأنظار بإطلالتها الجميلة بفستان رائع باللون الكحلي، ونسقته مع حذاء لحمي لتبدو في مظهر أنيق وناعم .

أي النجمات الثلاث كانت الأجمل برأيك ؟

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سيدتي