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هل أثرت السنوات في أناقة الملكة رانيا؟

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هل أثرت السنوات في أناقة الملكة رانيا؟ هل أثرت السنوات في أناقة الملكة رانيا؟

تعتبر الملكة رانيا واحدة من أكثر الملكات جمالاً وأناقة وجاذبية حول العالم، كما تتمتع بذوق رفيع وحس فني راقٍ في اختيار أزيائها وإطلالاتها التي عادة ما تكون كلاسيكية بسيطة محصورة في الألوان المحايدة التي تظهر جاذبيتها برونق مميز.

يمكننا القول أنها أيقونة للموضة تتبعها كل سيدة أربعينية ترغب في الحصول على إطلالة ساحرة، إذ يبدو أن سحر إطلالاتها لم يتأثر ببلوغها الـ 43 عاماً. 

ومع حرص الملكة الأنيقة على الإطلالات الكلاسيكية الراقية في المناسبات، تحرص أيضاً بإطلالاتها اليومية على اختيار قطع بسيطة وألوان مشرقة من فترة إلى أخرى كالإطلالة العملية التي ظهرت بها مؤخراً بتنسيق توب أصفر ناعم مع بنطلون أبيض، وإطلالاتها الكاجوال البسيطة بالجينز، كما يبدو أن اللون الأبيض هو اللون المفضل لدى الملكة رانيا، حيث تكرر ظهوره في إطلالات عديدة بالصور أعلاه . 

جمعنا لك أجمل إطلالات الملكة رانيا في السنوات الأخيرة، فهل تأثرت أناقتها ببلوغها الـ 43 عاماً؟

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