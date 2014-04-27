أشرقي في الصيف بأجمل ألوان الباستيل

في الصيف تشرق منصات العروض العالمية بأجمل الألوان، وقد احتلت ألوان الباستيل الناعمة المركز الأول في قائمة اتجاهات هذا الموسم، إذ ظهرت في معظم العروض، وقدمها كل مصمم بلمسة خاصة به .

تتميز ألوان الباستيل بطابع ناعم ومشرق يطغى عليها ، لتعطي لوكاً ناعماً وأنيقاً لكل سيدة تختارها ، وقد كان اللون الوردي أحد أبرز ألوان الباستيل ظهوراً هذا الموسم ، إذ شوهد في عدة عروض، منها: Christian Dior حيث ظهر بطريقة عصرية وأنيقة، الإضافة إلى Balenciaga ، و Balmain ، و Badgley Mischka .

كما شوهدت ألوان الباستيل بشكل أنثوي وناعم وبألوان مختلفة كالأزرق والأخضر والأصفر البارد، وطغت عليها التصاميم العصرية الأنيقة، وقد زينت مجموعة "Burberry Prorsum" للصيف بطريقة مميزة بتصاميم جميلة من الدانتيل .

كوني متأكدة أن هذه الألوان ستعطيك لوكاً عصرياً أنيقاً ومتجدداً في كل مرة ترتدينها فيها بحيث تناسب غالباً جميع ألوان البشرة، فاختاري منها ما يناسبك لتتألقي في الصيف.

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