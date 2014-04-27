أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أشرقي في الصيف بأجمل ألوان الباستيل

Google+ Print
أشرقي في الصيف بأجمل ألوان الباستيل أشرقي في الصيف بأجمل ألوان الباستيل

في الصيف تشرق منصات العروض العالمية بأجمل الألوان، وقد احتلت ألوان الباستيل الناعمة المركز الأول في قائمة اتجاهات هذا الموسم، إذ ظهرت في معظم العروض، وقدمها كل مصمم بلمسة خاصة به .

تتميز ألوان الباستيل بطابع ناعم ومشرق يطغى عليها ، لتعطي لوكاً ناعماً وأنيقاً لكل سيدة تختارها ، وقد كان اللون الوردي أحد أبرز ألوان الباستيل ظهوراً هذا الموسم ، إذ شوهد في عدة عروض، منها: Christian Dior حيث ظهر بطريقة عصرية وأنيقة، الإضافة إلى Balenciaga ، و Balmain ، و Badgley Mischka .

كما شوهدت ألوان الباستيل بشكل أنثوي وناعم وبألوان مختلفة كالأزرق والأخضر والأصفر البارد، وطغت عليها التصاميم العصرية الأنيقة، وقد زينت مجموعة "Burberry Prorsum" للصيف بطريقة مميزة بتصاميم جميلة من الدانتيل .

كوني متأكدة أن هذه الألوان ستعطيك لوكاً عصرياً أنيقاً ومتجدداً في كل مرة ترتدينها فيها بحيث تناسب غالباً جميع ألوان البشرة، فاختاري منها ما يناسبك لتتألقي في الصيف.

سيعجبك أيضاً:

ملابسك تتلوّن بألوان الصيف المنعشة  

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي