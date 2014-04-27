إضراب العاملين بـ"النيل للزيوت والمنظفات" بمسطرد لإقالة رئيس الشركة

دخل ما يقرب من 400 عامل بشركة النيل للزيوت والمنظفات بمسطرد، فى إضراب مفتوح عن العمل صباح اليوم الأحد، للمطالبة بعودة العمل مرة أخرى، بالإضافة لإقالة رئيس الشركة.

وقال سعيد عبدالرحمن رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة لـ"اليوم السابع"، إن العمل بالمصنع معطل منذ 21 يوما، وهناك مخزون من الإنتاج فسد بمخازن الشركة بسبب سوء التخزين والتسويق، مضيفا أن رئيس الشركة لا يقوم بتسويق إنتاج الشركة.

وأضاف أنهم قاموا بإرسال خطابات لكل من رئاسة الوزراء ووزراء القوى العاملة والاستثمار والنقابة العامة، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم وعودة العمل للشركة.