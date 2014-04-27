حركة “العدل والمساواة” تتهم وزير الخارجية بالتحريض على قتل السودانيين

جددت حركة العدل والمساواة، اتهامها لوزير الخارجية السوداني، علي كرتي، بلعب دور المحرض على قتل المدنيين السودانيين في دولة جنوب السودان، بدلا عن الدفاع عنهم.

> وقال المتحدث الرسمي للحركة، جبريل آدم بلال- في بيان صحفي اليوم الأحد- إن “كرتي يتعمد توزيع الاتهامات الجزافية مع سبق الإصرار والترصد لإلحاق الضرر بالمدنيين” ، وعده سلوكا معهودا ومعقودا في أذهان عصبة حزب المؤتمر الوطني”الحاكم” – حسب البيان – ، وقال “إنه هذه ليست التصريحات الأولى للوزير في أعقاب اتهامه لحركة العدل والمساواة بالقتال في ليبيا، ما أسفر عن قتل المئات من السودانيين بصورة خاصة، وآلاف الأفارقة بصورة عامة”.

> وشدد بلال، على أن اتهامات الوزير ليست قاصرة على ليبيا وجنوب السودان، بل امتدت لتشعل أزمة دينية طاحنة قتل على إثرها الآلاف من المسلمين في أفريقيا الوسطى، وما زالت نيرانها تشتعل-على حد قوله- موضحا أن كرتي بمثابة الهرم الأعلى للدبلوماسية وعليه أن يكون على قدر من الحصافة والاتزان، وأن يكون لسان حال الدولة السودانية بكل أطيافها وألوانها.

> كانت الخارجية السودانية قد أصدرت بيانا أدانت ما سمته عمليات التصفية الجسدية للسودانيين في “بانتيو”بجنوب السودان.

> وأكدت رصد الحكومة لتورط حركات المعارضة السودانية المسلحة في القتال الدائر في جنوب السودان ، ما أدَى إلى تعرض المواطنين السودانيين الذين آثروا البقاء في مناطق القتال للاستهداف وعمليات التصفية الجسدية من الأطراف المتقاتلة.

أ ش أ