أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حركة “العدل والمساواة” تتهم وزير الخارجية بالتحريض على قتل السودانيين

Google+ Print
حركة “العدل والمساواة” تتهم وزير الخارجية بالتحريض على قتل السودانيين حركة “العدل والمساواة” تتهم وزير الخارجية بالتحريض على قتل السودانيين

جددت حركة العدل والمساواة، اتهامها لوزير الخارجية السوداني، علي كرتي، بلعب دور المحرض على قتل المدنيين السودانيين في دولة جنوب السودان، بدلا عن الدفاع عنهم.
> وقال المتحدث الرسمي للحركة، جبريل آدم بلال- في بيان صحفي اليوم الأحد- إن “كرتي يتعمد توزيع الاتهامات الجزافية مع سبق الإصرار والترصد لإلحاق الضرر بالمدنيين” ، وعده سلوكا معهودا ومعقودا في أذهان عصبة حزب المؤتمر الوطني”الحاكم” – حسب البيان – ، وقال “إنه هذه ليست التصريحات الأولى للوزير في أعقاب اتهامه لحركة العدل والمساواة بالقتال في ليبيا، ما أسفر عن قتل المئات من السودانيين بصورة خاصة، وآلاف الأفارقة بصورة عامة”.
> وشدد بلال، على أن اتهامات الوزير ليست قاصرة على ليبيا وجنوب السودان، بل امتدت لتشعل أزمة دينية طاحنة قتل على إثرها الآلاف من المسلمين في أفريقيا الوسطى، وما زالت نيرانها تشتعل-على حد قوله- موضحا أن كرتي بمثابة الهرم الأعلى للدبلوماسية وعليه أن يكون على قدر من الحصافة والاتزان، وأن يكون لسان حال الدولة السودانية بكل أطيافها وألوانها.
> كانت الخارجية السودانية قد أصدرت بيانا أدانت ما سمته عمليات التصفية الجسدية للسودانيين في “بانتيو”بجنوب السودان.
> وأكدت رصد لتورط حركات المعارضة السودانية المسلحة في القتال الدائر في جنوب السودان ، ما أدَى إلى تعرض المواطنين السودانيين الذين آثروا البقاء في مناطق القتال للاستهداف وعمليات التصفية الجسدية من الأطراف المتقاتلة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي