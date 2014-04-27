مخلّل الخيار خطوة بخطوة من "سيدتي نت"

المقادير:

-حبتان من الخيار

-حبتان من البصل مقطعتان إلى شرائح رفيعة

-ملح خشن

-20 غرام من النعناع الطازج المغسول والمصفى

-150 غرام من جبن "موزاريللا" المبرد

-قارورة (750 ملليلتر) من الخل الأبيض

-ربع كوب من السكر البني

-ملعقتان كبيرتان من الملح الخشن

-كوبان من الزيت

-5 فصوص من الثوم المقشّر

-من حبة إلى حبتين من الحر الأحمر

طريقة التحضير:

1- تقطع حبتا الخيار إلى قطع دائرية، توضع في مصفاة مع البصل.ينثر الملح عليهما، مع ايداعهما جانباً لمدّة 3 ساعات.ثم، يغسلان ويجفّفان.

2- في قدر توضع على النار، يسخن كل من الخل الأبيض والسكر البني والملح الخشن، حتى يغلي هذا المزيج.ثم، يوضع الخيار والبصل في القدر مع المزيج، ويعاد الغليان.وحين تظهر فقاعات في أعلى المزيج، يرفع الخيار والبصل منه، على الفور.

3- يمزج كل من الزيت والثوم والحر، ويضاف هذا المزيج إلى الخيار والبصل.

4- يعقّم برطمانا الحفظ مع غطائيهما عبر وضعهما في قدر تحتوي على الماء المغلي، لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم ترفع بواسطة ملقط نظيف.

5- تزال الخضراوات من الزيت، وتسكب طبقة منها في كل برطمان، تعلوها طبقة من الجبن والنعناع، وتكرّر هذه العملية أي طبقة من الخضراوات، فطبقة من الجبن والنعناع، حتى يمتلئا.ثم، يسكب خليط الزيت لتتغطّى الطبقات بالكامل.وتزال الفقاعات، بواسطة سيخ نظيف.

6- يغلق البرطمانان باحكام، يدعان لأيام ثلاثة على الأقل، ثم يقدّم هذا المخلّل مع أطباق اللحوم، أو الخبز، مع الحرص على ابقائه في البراد، حال فتحه.

(هذه المقادير تكفي لإعداد برطمانين بسعة 500 ملليلتر لكل منهما).

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