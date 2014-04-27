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أغرب ألوان الشعر التي اعتمدتها النجمات!

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أغرب ألوان الشعر التي اعتمدتها النجمات! أغرب ألوان الشعر التي اعتمدتها النجمات!

يتميّز فصل الربيع بالألوان، التي تسيطر على المكياج، الأظافر حتى الشعر. لكن أبرز ما كسر الروتين هذا الموسم هو دمج ألوان الباستيل لتشكيل صبغة شعر قوية وملفتة. وهذا ما اتبعته النجمات للحصول على اطلالة جديدة ومميزة. كوني مستعدّة للغرق في واقع جديد مليئ بالألوان الزّاهية.

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تنوعت الألوان وتعددت الدرجات، بين الأصفر، الأخضر والأزرق التي استخدمتها كل من Lady Gaga، Avril Lavigne، Demi Lovato ،Katy Perry.
أما اللون الزهري فبرز عند: Audrey Kitching، Dame Helen، Rita Ora، Rihanna
في حين أن كل من Alexa Chung و Diane Kruger استخدمتا اللون الزهري المضيئ على أطراف الشعر فقط.
انه عصر الألوان والاساليب المبتكرة، اذ خرجت النجمات من التسريحات التقليدية الى التنوع والتجدد. حتى أن البعض منهن جعلن شعرهن لوحة فنية مثلاً:
Demi Lovato، حولت شعرها الى قوس قزح من كل الألوان. أما Nicki Minaj فرسمت دوائر ملونة على شعرها الأبيض.
والكثيرمن النجمات استخدمن الألوان المضيئة مثل الأخضر والأرجواني والبنفسجي والوردي، الأزرقالقوي والعديد من الألوان الأخرى التي يمكن أن تكون مجتمعة ومختلطة.
إذا كنت تعتقدين أنّ هذه الألوان تحتاج الى جرأة كبيرة لتطبيقها وأنت لست على استعداد لتلوين شعرك بهذه الطريقة الغريبة، يمكنك البدء ببعض الخصل أو الاستعانة بالشعر المستعار الملون.
اعتبرت النجمات انهن يتمتعن بشحاعة كبيرة لتنفيذ هذه الألوان القوية على شعرهن؟ هل توافقينهن الرأي؟ وأي نجمة ترينها الأفضل في الشعر الملون؟

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