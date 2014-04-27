اللوز والجزر...علاج ثوري لمنع التجاعيد!

من أفضل وأقصر طرق حماية البشرة من التجاعيد هي الوقاية منها قبل بدء ظهورها، فبدلاً من انتظار ظهور التجاعيد على البشرة حتى نبدأ بعلاجها، يمكننا أن نمنع وصولها إلى البشرة أو نؤخرها قدر الإمكان.

فبعض أنواع التجاعيد العميقة كتلك التي تسببها الشمس قد يكون من المستحيل إخفاؤها بعد ظهورها، فلم ننتظر إلى هذه المرحلة ثم نفكر في إيجاد الحلول؟

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ابدئي من اليوم بالتعرف على فوائد اللوز والجزر في تأخير ظهور تجاعيد البشرة، وأدخليهما في روتين طعامك اليومي...

•اللوز

يعتبر اللوز من أكثر الأطعمة التي تفيد الجسم فهو يمنح البشرة النضارة ويحافظ على شبابها؛ لأنه يحمي البشرة من تأثير أشعة الشمس، التي تعتبر من أهم مسببات شيخوخة البشرة. وقد تبين أيضاً أن بعد الدراسة مدى تأثير تناول اللوز على البشرة، ووجد أن الذين قاموا بتناول اللوز لم يصابوا بحروق وبقع من الشمس كالذين لم يتناولوا اللوز على الإطلاق.

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى غنى اللوز بفيتامين (هـ) الذي يحمي الخلايا من العوامل الخارجية التي قد تدمر البشرة وتسلبها نضارتها.

•الجزر

يقال دائماً أن الجزر يقوي النظر، ولكن الجزر لا يفعل ذلك فحسب، بل يقوم بتقوية البشرة بأكملها، فيجعلها أكثر قدرة على مقاومة انتشار الحبوب وضعف الخلايا.

أن الجزر يقوم بمنع الإنتاج الزائد من الخلايا، كما أنه يزيد من نضارة البشرة ونعومتها عن طريق تشكيل طبقة حماية من أشعة الشمس، ليكون بذلك الجزر واللوز هما أكثر الأطعمة التي تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم البشرة.

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