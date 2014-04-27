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تحويل 14 رحلة من مطار أبوظبي بسبب الضباب

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تحويل 14 رحلة من مطار أبوظبي بسبب الضباب تحويل 14 رحلة من مطار أبوظبي بسبب الضباب

شهد هذا الصباح تحويل أربعة عشر رحلة  من مطار أبوظبي إلى المطارات الأخرى في المنطقة نتيجة الضباب الكثيف غير المتوقع حول منطقة المطار.

ونظرًا لذلك فقد انخفض عدد الرحلات التي كان من المقرر أن تهبط في مطار أبوظبي خلال الفترة ما بين السادسة والثامنة صباحًا.

وتم تحويل الرحلات إلى مطار العين والبطين ومطار آل مكتوم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تعود مجددًا إلى مطار أبوظبي بعد انقشاع الضباب وإعادة تزويدها بالوقود.

ونتيجة  لذلك تتوقع الاتحاد للطيران حصول تأخير على مواعيد الرحلات المغادرة لبقية اليوم.

وتهيب الشركة بالمسافرين الكرام ضرورة التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 (0) 2599 0000، أو زيارة موقعها الإلكتروني: www.etihad.com، للحصول على مزيد من المعلومات حول وضع الرحلات القادمة أو المغادرة من مطار أبوظبي الدولي.
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