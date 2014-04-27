3 ساعات تأخير في مواعيد إقلاع رحلات الاتحاد للطيران

من المتوقع أن يطرأ تأخير على مواعيد إقلاع بعض رحلات الاتحاد للطيران المغادرة من مطار أبوظبي الدولي اليوم إلى حوالي الثلاث ساعات ، حسبما أكدت الشركة في بيان رسمي.

ويأتي هذا التأخير نظرًا للضباب غير المتوقع الذي أدى لتأخير عدد من الرحلات في الفترة الواقعة ما بين الساعة السادسة صباحًا والثامنة صباحًا ونتج عن ذلك تحويل أربعة عشر رحلة إلى المطارات الأخرى القريبة، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونتيجة لذلك، وبالنسبة للمسافرين الذين قد لا يتمكنون من اللحاق برحلات الربط الخاصة بهم، ستقوم الشركة بإعادة حجوزاتهم على متن الرحلات المقبلة أو بتوفير الإقامة الفندقية لهم إن اقتضت الحاجة.

وتهيب الشركة بالمسافرين الكرام ضرورة التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: 97125990000+، أو زيارة موقعها الإلكتروني: www.etihad.com، للحصول على مزيد من المعلومات حول وضع الرحلات القادمة أو المغادرة من مطار أبوظبي الدولي.