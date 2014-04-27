السيطرة على حريق في شقة بمركز طوخ قليوبية

تمكنت ​​قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق ​شب ​بطنط​ الجزيرة بمركز طوخ.

​​​تم إخطاراللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة ،وعلي الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحمايه المدنية​ وتم السيطرة على الحريق وإخمادة ومنع امتداده.

​و​بالفحص تبين نشوب الحريق بشقة ​ كائنة​​ بالطابق الثالث بمنزل ملك ورثة المدعو ​عبداللطيف محمد شيحه​ ​​و​ نتج عنه وفاة قاطنتها المدعوه ​ رضا عبدالمنعم محمد السيد عبدربه 39 ​سنة ​ربة منزل وتعيش بها بمفردها حيث عثر عليها بأرضية صالة الشقه أسفلها كوفرته​ ​وبمناظرتها تبين إصابتها بتفحم بالرأس والرقبة وحروق شديدة بالوجه ومنطقة الصدر حتى القدم وتم نقلها لمشرحة مستشفى طوخ المركزى وبمعاينة الشقة تبين وجود شاحن هاتف محمول موصل بقابس الكهرباء بجوار الجثة، ​​و​بسؤال كل من ​​عبدالمنعم محمد السيد والد المتوفاة 67 ​سنة ​صاحب محل ​، ​السيد عبدالمنعم محمد السيد عبدربه شقيق المتوفيه عامل ​، محمد محمد السيد عفيفى ” جار المتوفيه ” 20 ​سنة ​ طالب قرروا بأن المتوفاة كانت تعيش بمفردها بالشقة محل البلاغ منذ حوالى 3 شهور لوجود خلافات بينها وبين زوجها وعدم رغبتها فى الاقامة طرف والدها نظراً لضيق سكنه ولم يشتبهوا فى الوفاة جنائياً وعللوا سبب الحريق حدوث ماس كهربائى ناتج عن شاحن الهاتف المحمول أمسك بالفرش الذى كانت تنام عليه بالاضافه الى وجود شمعه منصهره بجوار الجثه مما أدى لنشوب الحريق وإصابة المتوفيه التى أودت بحياتها ، ​فتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الادلة الجنائيه لإتخاذ شئونها ، ​و​تحرر عن ذلك المحضر رقم 7899 ادارى مركز طوخ لسنة 2014 ​ ، ​ وبالعرض على النيابه العامه​​ صرحت بالدفن.