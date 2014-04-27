إذاعة روسية: واشنطن استخدمت حيوانات بحرب العراق والمغرب دعمتها بـ9000 قرد

قالت إذاعة صوت روسيا، السبت، إن الجيش الأمريكي استخدم قرودًا ودجاج في حربه على العراق عام 2003.

ونقلت الإذاعة عن المدون الإسباني، جوستين كييس، أن «الجيش الأمريكي يخفي معلومات حول استخدامه للحيوانات في عملياته العسكرية، لأنه فشل في ترويضها».

وقالت الإذاعة: «تم استخدام القرود لإزالة الألغام، والدجاج للتحذير من وقوع هجوم بالغازات السامة من قبل قوات صدام حسين»، وأشارت الإذاعة إلى أنه «ظهرت المعلومات الأولية عن استخدام القرود في مارس 2003 في الصحيفة الأسبوعية المغربية (الأسبوع السياسي) ووفقًا لها، أن السلطات المغربية أرسلت 2000 من القرود كمساعدة للجيش الأمريكي لاستخدامها في إزالة الألغام وقام بترويضها حوالي 9 آلالف جندي أمريكي».

ووفقًا لموقع «آر تي» الإسباني، فإن «حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المغربية حاولتا إخفاء البيانات المتعلقة (بالقرود العسكرية) لأن كل المحاولات في استخدامها قد فشلت.

ووفقا للمدون الإسباني: «استخدمت الولايات المتحدة أيضا الدلافين المدربة لمراقبة الحدود البحرية العراقية، والدجاج للإنذار المبكر من الهجمات الكيميائية، ولكن تم تبديلها لاحقا بالحمام العسكري».