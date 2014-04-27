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الزمالك يتحدى ' عقدة ' عمرها 50 عاما أمام القناة

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الزمالك يتحدى ' عقدة ' عمرها 50 عاما أمام القناة الزمالك يتحدى ' عقدة ' عمرها 50 عاما أمام القناة

يدخل الزمالك مواجهة القناة بالدوري الممتاز وهو يصارع عقدة تاريخية عندما يتلاقى بأصحاب القميص الأزرق، عمرها تجاوز 50 عاما.

ويحل القناة ضيفا على الزمالك في مباراة تبدأ السادسة مساء وهو ينافس على إحدى بطاقتي التأهل للدورة الرباعية.

الزمالك يملك 25 نقطة بالمركز الرابع، والقناة سادسا بـ21 نقطة.

وبخلاف قوة المنافس الذي يواجه الزمالك، فالأبيض أمام عقبة تاريخية إذ لم يفز ذهابا وإيابا على القناة في بطولة الدوري الممتاز منذ 50 عاما.

الزمالك التقى مع القناة في 56 مباراة، فاز في 27 وتعادل في 18 وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 74 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

ويعود تاريخ أول مواجهة للفريقين لموسم 1961/62 عندما فاز الزمالك ذهابا بثلاثية نظيفة لنبيل نصير هدفين وحمادة إمام هدفا، وإيابا بهدف حمدي فراج.

وفي موسم 1962/63 فاز الأبيض في مباراة حاسمة بهدف حمادة إمام، وتمت إعادة اللقاء وفاز به الأبيض بهدفين لهدف سجل للزمالك سعيد تيتي وحمادة إمام.

وكان آخر موسم فاز فيه الأبيض على القناة ذهابا وإيابا في موسم 1965/66، الذهاب بهدف فاروق السيد، والإياب بهدفي أحمد مصطفى وحمادة إمام، ولكن لاحقا تمت إلغاء نتائج القناة.

الأبيض فاز في ذهاب الموسم الجاري 2013/2014 برباعية نظيفة سجلها أحمد علي هدفين ودومينيك وعمر جابر هدفا لكلاهما.. فهل ينجح الزمالك في عبور القناة ذهابا وإيابا منذ 50 عاما.

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