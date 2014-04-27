أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الملك عبدالله.. عهد من التحول الحضاري الشامل

Google+ Print
الملك عبدالله.. عهد من التحول الحضاري الشامل الملك عبدالله.. عهد من التحول الحضاري الشامل

    احتفل الوطن على امتداده الكبير أمس، بالذكرى التاسعة لبيعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -، مستذكراً المنجزات الضخمة والمشروعات التنموية الكبرى التي تحققت في عهده الزاهر، ومُجدداً الولاء لباني النهضة الحديثة، وقالت الفعاليات الشعبية والرسمية مهنئة خادم الحرمين الشريفين: "إن سنوات حكمكم التسع اتسمت بتحول حضاري شمل جوانب الحياة كلها في هذا الوطن المعطاء".

وأضافت: "إن المملكة العربية السعودية حققت خلال هذه السنوات منجزات تنموية عملاقة شملت امتداد الوطن ومختلف القطاعات واتسمت بالتوازن والشمولية، واستطاعت المملكة أن تحقق مزيجاً فريداً من التطور للوطن مع الحفاظ على ثوابته وهويته واستقرار وأمن مجتمعه.

وأكدت: إن هذه المشاريع والمنجزات تعكس حكمة الملك عبدالله في إدارته وتوجيهه للموارد المالية الضخمة نحو الاستثمار في المواطن السعودي الذي هو أغلى عليه من نفسه، ولامست قراراته - حفظه الله - قضايا السكن والبطالة وتطوير التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والاتصالات والنقل العام، وبالتوازي مع تلك القضايا نهج خادم الحرمين الشريفين سياسة الإصلاح والتحديث للمنظومة الإدارية بما يتماشى وتطورات العصر ومتغيراته المتسارعة، دون تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وعادات المجتمع السعودي.

وأضافت: "إن المسلمين يتجهون - نحو هذه البلاد - خمس مرات في اليوم وهم مطمئنون إلى أن مقدساتهم ترعاها أيدٍ أمينة لا تكل ولا تمل من خدمتها وتطويرها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما