الملك عبدالله.. عهد من التحول الحضاري الشامل

احتفل الوطن على امتداده الكبير أمس، بالذكرى التاسعة لبيعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -، مستذكراً المنجزات الضخمة والمشروعات التنموية الكبرى التي تحققت في عهده الزاهر، ومُجدداً الولاء لباني النهضة السعودية الحديثة، وقالت الفعاليات الشعبية والرسمية مهنئة خادم الحرمين الشريفين: "إن سنوات حكمكم التسع اتسمت بتحول حضاري شمل جوانب الحياة كلها في هذا الوطن المعطاء".

وأضافت: "إن المملكة العربية السعودية حققت خلال هذه السنوات منجزات تنموية عملاقة شملت امتداد الوطن ومختلف القطاعات واتسمت بالتوازن والشمولية، واستطاعت المملكة أن تحقق مزيجاً فريداً من التطور للوطن مع الحفاظ على ثوابته وهويته واستقرار وأمن مجتمعه.

وأكدت: إن هذه المشاريع والمنجزات تعكس حكمة الملك عبدالله في إدارته وتوجيهه للموارد المالية الضخمة نحو الاستثمار في المواطن السعودي الذي هو أغلى عليه من نفسه، ولامست قراراته - حفظه الله - قضايا السكن والبطالة وتطوير التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والاتصالات والنقل العام، وبالتوازي مع تلك القضايا نهج خادم الحرمين الشريفين سياسة الإصلاح والتحديث للمنظومة الإدارية بما يتماشى وتطورات العصر ومتغيراته المتسارعة، دون تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وعادات المجتمع السعودي.

وأضافت: "إن المسلمين يتجهون - نحو هذه البلاد - خمس مرات في اليوم وهم مطمئنون إلى أن مقدساتهم ترعاها أيدٍ أمينة لا تكل ولا تمل من خدمتها وتطويرها".