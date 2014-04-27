ضبط عدد ” 7 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت قوة امنية من ضباط قسم مكافحة االمخدرات بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد ” 7 ” قضايا مخدرات بيانها كالتالي :-

1- لفافة ورقيه كبيرة الحجم بداخلها نبات عشبي اخضر جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 1000جرام بحوزة المتهم / عمر محمود سالم عزام سن 31 سائق ومقيم عرب الصبحه – مركز دار السلام – بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

> 2- قطعه صغيرة الحجم لماده داكنة اللون تشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 3 جرام حيازة المتهم / خالد أبو زيد عبد العاطي سن 46 عامل ومقيم المجابره – مركز جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي

> 3- عدد ” 3 ” قرص تامول المخدر بحوزة المتهم / فكرى عمران حسين سن 38 حاصل على دبلوم ومقيم نزه الهيش – مركز جهينه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى

> 4- عدد ” 3 ” قرص ابيتريل المخدر بحوزة المتهم / محمد البدرى سيد قبيصى سن 19 طالب ومقيم شارع الجلاء – السلخانة الجديدة – بندر طهطا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى

> 5- عدد ” 10 ” قرص ترامادول المخدر بحوزة المتهم / جميل جاد الله بسالي سن 33 عامل ومقيم بنى هلال- مركز المراغة بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى

> 6- عدد ” 15 ” قرص ترامادول المخدر بحوزة المتهم / باسم رضوان جابر عبد الجواد سن 26 عامل ومقيم بهاليل الجزيرة- مركز المراغة بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى

> 7- عدد ” 10 ” قرص ترامادول المخدر بحوزة المتهم / أسامة رشاد حسن عثمان سن 20 عامل ومقيم بنى هلال- مركز المراغة بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المضبوطات