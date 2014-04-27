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اشتباه بوجود مفرقعات داخل حقيبتين بمحطة سكة حديد دمنهور

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اشتباه بوجود مفرقعات داخل حقيبتين بمحطة سكة حديد دمنهور اشتباه بوجود مفرقعات داخل حقيبتين بمحطة سكة حديد دمنهور

شهدت محطة قطار سكة حديد دمنهور بمحافظة البحيرة حالة من الذعر بين المواطنين عقب العثور على حقيبتين بلاستيكية على رصيف قطارات (الاسكندرية – القاهرة) ، والاشتباه بوجود مفرقعات بداخلهما .

وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية والكلاب البوليسية لمكان الواقعة ، وتم عمل كردون امنى حول المحطة وتمشيطها واخلاء المواطنين منها ، والكشف على الحقيبتين البلاستيكية .

من جانبه ، قال العقيد عمرو نجم رئيس مباحث السكة الحديد فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، انه لم يتم العثور على متفجرات داخل الحقيبتين البلاستيكية ، لافتا الى ان الحقيبتين خاصة بعدة السباكة .

واضاف ان حركة القطارات تسير بشكل منتظم ، مشيرا إلى وجود إجراءات أمنية مشددة بمحطات القطارات ودورات المياه ، وتواجد أفراد أمن سريين بالقطارات تابعين لشرطة النقل والمواصلات ، لضبط أي محاولات تخريبية والإبلاغ عن أجسام غريبة مشتبه فيها .

أ ش أ

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