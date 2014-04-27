قواتنا قادرة على التعامل السريع مع أكثر من هدف للعدو في وقت واحد

أجمعت عدد من القيادات العسكرية والضباط المشاركين من المنطقة الجنوبية في فعاليات تمرين "سيف عبدالله" على الأهمية الكبرى التي يمثلها التمرين الأضخم من نوعه وفي حجم المشاركين فيه، مشيدين بالأهداف الملموسة التي حققها التمرين على أرض الواقع في كل منطقة نفذ فيها.

وقال قائد المنطقة الجنوبية المكلف اللواء الركن حاشم الخمعلي ل"الرياض" بهذه المناسبة إن قواتنا المسلحة أضحت تضاهي مثيلاتها في دول العالم في كافة المجالات بفضل الدعم والتوجيه والاهتمام الذي تحظى به من لدن خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو ولي ولي العهد، ومتابعة سمو نائب وزير الدفاع.

وأضاف اللواء الركن الخمعلي ان تمرين"سيف عبدالله" يأتي ضمن سلسة التمارين الداخلية للقوات المسلحة التي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات واكتساب المهارات القتالية من حيث الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على القطاعات المختلفة في مسرح عمليات موحد إضافة إلى الوقوف على المستوى المتميز لمنسوبي قواتنا المسلحة.

بدوره أكد العميد الركن أحمد الردادي أن القيادة الرشيدة سخرت كافة الإمكانات والقدرات لاقامة هذا التمرين لرفع جاهزية قواتنا المسلحة في جميع المناطق ومن ضمنها قيادة المنطقة الجنوبية، موضحا إن التدريب يولد الثقة لدى المقاتلين في الله ثم فيما وفرته الدولة في المجال العسكري وفي مختلف مناحي الحياة.

وأعرب العقيد الركن علي ال مليح عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمرين الكبير الذي يحمل اسم المليك الغالي الذي قدم كل مافي وسعه لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية.

وأشار ال مليح الى ان التمرين ينفذ في كل من المنطقة الشمالية والشرقية والجنوبية وتشارك فيه وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخليه ممثلة في حرس الحدود والقطاعات الحكومية الأخرى، سائلا الله ان يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.

من جهته كشف المقدم سلطان القحطاني ان مهمة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي هو توفير الحماية الجوية للنقاط الحساسة والمناطق الحيوية من أي تهديد جوي سواء من طائرات معادية او صواريخ موجهة مؤكدا ل"الرياض" أن لديهم ولله الحمد القدرة على الاستجابة السريعة في التعامل مع أكثر من هدف معادٍ في وقت واحد.