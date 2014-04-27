أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن للموظفين المدنيين.. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مساء اليوم (الأحد) الحفل التكريمي للفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم الثانية لموظفي الإدارات الحكومية المدنيَّة بمنطقة المدينة المنورة، التي ينظمها مركز تعظيم القرآن الكريم بالتعاون مع المديرية العامة للمياه، وذلك بفندق ميريديان المدينة.

وقدّم رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ باسمه وبِاسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المركز صادق الشكر وأطيب التقدير لسموّ الأمير فيصل بن سلمان لرعايته الكريمة للمسابقة وحفل تكريم الفائزين بها، ولدعمه المتواصل لبرامج المركز.

وأوضح الدكتور حافظ أن المسابقة أقيمت منافساتها قبل أسبوعين بين 46 متسابقاً من 26 إدارة حكومية، لمدة ثلاثة أيام، وسيتمّ خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فروع المسابقة الخمسة وتسليمهم الجوائز، مشيراً إلى أن مجموع جوائز المسابقة بلغ 288 ألف ريال موزعة على الفائزين حسب مراكزهم والفروع المشاركين فيها، كما سيجري في الحفل تكريم أعضاء لجنة التحكيم ورعاة المسابقة والجهات التي أسهمت في إنجاحها.