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ماذا يفعل عاصي الحلاني مع ابنتيه دانا وماريتا؟

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ماذا يفعل عاصي الحلاني مع ابنتيه دانا وماريتا؟ ماذا يفعل عاصي الحلاني مع ابنتيه دانا وماريتا؟

حصل "سيدتي نت" على هذه الصّورة للفنّان عاصي الحلاّني، والتي التقطها في المطعم الذي يمتلكه، وهو يتوسّط ابنتيه ماريتا ودانا. ومن المعروف عن عاصي أنّه لا يوفّر مناسبة، إلا ويظهر فيها مع أفراد عائلته عندما يتواجدون معه. ويمكن القول إنّ عائلة الحلاّني هي الأكثر انتشاراً وشعبيةً بين العائلات الفنّية في العالم العربي.

ويُعرف عن عاصي الحلاّني أنّه لا يعيش "عقدة" النّجوم الذين يحرصون على إبعاد أولادهم عن الإعلام لدوافع وحجج مختلفة، بل ربما يكون الفنّان العربي الوحيد الذي لم يتعرّف الناس إلى كل أفراد عائلته فقط، بل شاركته عائلته في بعض أعماله.

فزوجته كوليت كان لها مشاركة في اثنين من كليباته، كما أنّ ابنه الوليد ظهر في كليب "بارودتي". أمّا ابنته البكر ماريتا التي لديها ميول فنّية، فقد ظهرت معه في أكثر من إطلالة إعلامية، كما شاركته في حفلات وطنية، وخيرية، وطرحت قبل عدة أشهر على الإنترنت أغنية لوالدها عاصي في عيد ميلاده.

وبالنسبة إلى ابنته دانا التي لم تظهر حتى الآن في أيّ عمل فنّي، فهي تطلّ بين فترة وأخرى في صور عائلية تُنشر في الإعلام، ولكنها كما يقول والدها لا تحبّ الفنّ، وميولها علمية بحتة.

 

 

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سيدتي

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