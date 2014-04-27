رئيس كينيا يعرب عن استيائه وقلقه البالغ بشأن عمليات قتل مئات المدنيين فى جنوب السودان

ذكرت الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية ” الايجاد ” اليوم أن الرئيس الكينى أوهورو كينياتا مقرر هيئة الايجاد أعرب عن استيائه وقلقه البالغ إزاء عمليات القتل التى يتعرض لها مئات من المدنيين الأبرياء من جراء الصراع داخل جنوب السودان.

وأوضحت هيئة الايجاد أن الرئيس الكينى قال فى بيان أصدره في هذا الشأن ” إننا نرفض أن نكون شهودا على هذه الفظائع ونظل صامتين ، ولذلك فإننا نرفض تكرار وقوع مذابح جماعية أخرى مثل التى حدثت فى رواندا ، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى ، ويتعين أن تتوقف هذه الفظائع ” .

وجاء فى البيان ” إننا ندعو كافة الأطراف الى إنهاء أنشطتها العسكرية والتوقف عن عمليات قتل المدنيين الأبرياء فورا ، ومحاسبة مرتكبى هذه العمليات ” .

وإختتم الرئيس الكينى بيانه بقوله ” إننا سنعقد قمة طارئة لهيئة الايجاد خلال الأيام القادمة من أجل التداول بشأن هذا الموضوع وبحث خياراتنا لمواجهة مايحدث فى جنوب السودان”.

أ ش أ