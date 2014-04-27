بالفيديو - دورتموند يعود مرتين أمام ليفركوزن .. ويقترب من حسم الوصافة

برلين، (إفي): تعادل بروسيا دورتموند بهدفين لمثلهما خارج قواعده أمام مضيفه باير ليفركوزن، ليقترب من حسم وصافة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ونجح دورتموند في العودة للمباراة مرتين، بعد تأخره أولا بهدف للانس بيندر (ق7)، ليتعادل من خلال اوليفر كيرش (ق29).

ومن جديد تقدم ليفركوزن عبر جونزالو كاسترو (ق35)، لكن الفريق الأصفر والاسود ادرك التعادل من جديد بواسطة ماركو رويس من ركلة جزاء (ق39).

بهذا يضيف دورتموند نقطة إلى حسابه ليرتفع إلى 65 نقطة في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر والذي ضمن اللقب منذ فترة.

ويبتعد دورتموند بفارق سبع نقاط عن شالكه الثالث الذي لم يخض بعد مباراته بنفس الجولة امام بروسيا مونشنجلادباخ غدا، وذلك قبل جولتين على الختام.

كما رفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، وبفارق نقطة امام فولفسبورج.

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