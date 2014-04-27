«دبي العطاء» تطلق برنامج علاج 650 ألف طفل في ناميبيا

أعلنت دبي العطاء، المؤسسة الإنسانية الإماراتية، التي تعمل على القضاء على الفقر عبر التعليم في البلدان النامية، أمس، عن إطلاق برنامج جديد لها في ناميبيا لعلاج 650 ألف طفل.

ويسعى البرنامج إلى الحفاظ على صحة أطفال المدارس، عبر مكافحة الأمراض المدارية المهملة، ويركز على أنشطة التخلّص من الديدان المعوية، وتحسين صحة الأطفال، والحد من تغيّبهم عن المدرسة.

وتعمل دبي العطاء بالتعاون مع The END Fund، وهو الشريك المنفذ للبرنامج الذي يعد مبادرة إنسانية خاصة، تهدف إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة، على علاج ما لا يقل عن 410,000 طفل ،تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة، والتركيز على أمراض البلهارسيا، والديدان المعوية..

كما سيعالج البرنامج 240,000 طفل آخر بين سن العام وخمسة أعوام من الديدان المعوية، عبر برامج علاجية في المدارس والمجتمعات، ليحقق في عامه الثاني تغطية تبلغ 100% من المؤسسات التعليمية في ناميبيا، حيث سيصل إلى 1497 مدرسة ابتدائية في 13 إقليماً بالبلاد.

ويشار إلى أن الأمراض المدارية المهملة هي مجموعة من الأمراض المعدية التي تسببها البكتيريا والطفيليات، وتؤدي إلى إصابة 1.5 مليار شخص من سكان العالم الأكثر فقراً، من بينهم 800 مليون طفل.

تحديات

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «تعتبر ناميبيا دولة غنية بالموارد والمواهب، وهي تشهد نمواً مطرداً، إلا أن بعض العوامل كسوء التغذية والانتشار الواسع للأمراض المدارية المهملة.

أدت إلى نشوء تحديات جمّة تعيق نمو الأطفال وتطور مجتمعاتهم. أسهمت تلك الأمراض في زيادة انتشار سوء التغذية بين الرضع والأطفال والحوامل، بما في ذلك نقص الحديد واليود، ما يؤثر سلباً في القدرات التعليمية للطفل، ومن خلال شراكتنا مع The END Fund، سنسعى لدعم مبادرة متكاملة تقدم حلاً لهذه المشكلة المتفشيّة، لينتقل البرنامج عقب اكتماله بنجاح إلى الحكومة الناميبية لتواصل تطبيقه».

ومن جانبها قالت إيلين أغلر، الرئيسة التنفيذية لـ The END Fund: « نعتزّ بشراكتنا القيمة مع دبي العطاء في كل من أنغولا وليبيريا، ويسرنا العمل معها لعلاج أكثر من 650,000 طفل في ناميبيا من الأمراض المدارية المهملة، خلال السنوات الخمس المقبلة».

ويمثّل برنامج مؤسسة دبي العطاء استكمالاً لأعمال التحالف الناميبي للتغذية المحسّنة، وهو برنامج قائم للتغذية والصحة والمدرسية، بينما يقدم برنامج دبي العطاء إضافات قيّمة أخرى. تتعلق بالمياه والمرافق الصحية والنظافة المدرسية.

تحالف عالمي

ويأتي إطلاق برنامج دبي العطاء في ناميبيا تماشياً مع «إعلان لندن» عام 2012 حول الأمراض المدارية المهملة، ما أدى إلى إنشاء تحالف عالمي، تقوده مؤسسة بيل، وميليندا غيتس، مع 13 شركة رائدة للأدوية ومنظمات صحية عالمية ومؤسسات خاصة وجهات مانحة وحكومات تعهدت جميعها بتوفير الدعم للحد من العبء العالمي للأمراض المدارية المهملة.

وعلّق بيل كامبيل، رئيس مجلس إدارة The END Fund بقوله: «يسعدنا أن مؤسسة دبي العطاء تعي أهمية مكافحة الأمراض المدارية المهملة. من أجل تحسين وصول الأطفال إلى التعليم الأساسي السليم، فلتلك الرؤية أهمية بالغة ونتشرف بالشراكة معهم في تلك المساعي الخيّرة».

57

بلغ إجمالي التلاميذ غير الملتحقين في المدارس حالياً، 57 مليون طفل في سن التعليم الأساسي، بينما يحضر 250 مليون طفل إلى المدرسة، ولكن لا يتعلمون، وتتحقق مهمة دبي العطاء في تحسين فرص وصول الأطفال إلى التعليم الأساسي السليم، من خلال برامج متكاملة تزيل العقبات التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس والتعلّم.

وتحقق المؤسسة ذلك من خلال التخلص من الديدان المعوية في المدارس، تطوير وتجديد البنية التحتية للمدارس والصفوف الدراسية، توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية والنظافة المدرسية، تقديم الوجبات الغذائية في المدارس، تنمية الطفولة المبكرة، تدريب المعلمين والمعلمات، تطوير المناهج التعليمية وتدريس القراءة والكتابة والحساب.