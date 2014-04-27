ترقية 153 موظفاً وموظفة في «التربية»

اعتمد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أخيراً دفعة جديدة من الترقيات، ضمن سلسلة الترقيات التي بدأتها الوزارة هذا العام، والتي تصدر على دفعات وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها، والتي تحرص الوزارة على إنجازها، تحفيزاً لعناصرها البشرية، التي تنظر إلى جهودها بكل تقدير. وضمت القائمة 153 موظفاً وموظفة من مختلف التخصصات التربوية والإدارية والمناطق التعليمية، وجاءت الأسماء كالتالي:
اختصاصيون
م الاسم
1 فاطمة محمد علي سجواني
2 بتول السيد عباس السيد محمد
3 أنيسة عبدالقادر درويش
4 هدى علي سيف العطر
5 فاطمة محمد اسماعيل
6 ليلى هاشم يوسف علي
7 تهامة ابراهيم محمد الاسد
معلمون
م الاسم
1 خولة سالم عبيد راشد البادي
2 عواطف محفوظ محمد علي الشحي
3 شيخة علي مطرمحمد الكيبالي
4 عائشة محمد أحمد محمد الحار
5 شيخة إبراهيم محمد سلطان رابوي
6 فاطمة صالح أحمد صالح الصويلح
7 بدرية سالم يوسف البحير
8 أمل عبدالله محمد سعيد الختي
9 هدى إبراهيم محمد حسن المنصوري
10 بدرية علي عبدالله علي البحار
11 أسماء عبدالصمد علي عبدالصمد الكيتوب
12 شيخة مالك أحمد بن مالك
13 سعاد عبد الرحمن عبدالله شنجل
14 شيخة عبدالرحمن محمد سعيد الحديوي
15 ابتسام عبدالله علي الشامي
16 وفاء محمد حمدان أحمد
17 كفاح الماس راشد الماس
18 فاطمة علي محمد ناصر بن قعشر
19 فاطمة علي محمد عبيدالله بن درويش
20 فاطمة أحمد علي مطر امباسي
21 فوزية محمد راشد أحمد الشحي
22 أماني علي محمد راشد القاسمي
23 عائشة حمد عبيد سيف الزعابي
24وفاء مال الله محمد الشحي
25 داليا فيصل بن سالم بن محمدالقاسمي
26 أمل سالم جاسم علي شكر
27 فاطمة مصبح حمد راشد البثرة
28 شيخة أحمد جمعة أحمد كنفش
29 صفية ساعد سرور الوالي
30 موزة سعيد عبدالله مفتاح الخاطري
31 إقبال محمد أحمد حسن الناموسي
32 فاطمة عبدالله أحمد صالح الحسن
33 عتيقة خميس عبيد ربيع
34 حنان سليمان ابراهيم
35 رفيعة محمد راشد علي
36 أمل محمد حاتم الزعابي
37 خديجة عبدالله محمد عيسي
38 ليلى عبدالله عبدالكريم إسماعيل نقي
39 بدرية إبراهيم عبدالله سعيد الطنيجي
40مريم علي محمد عبدالله سويدان
41 شيخة إبراهيم سالم السكار
42ليلى راشد علي راشد كليل
43 هدى علي محمد علي البالش
44شيخة عبدالله غانم أحمد
45 علياء محمد عبيد بو حميد
46رقية محمد عبدالرحمن محمد الياسي
47 مريم محمد راشد حسن
48شيخة محمد أحمد الحمودة
49سمية علي عبدالله باحاجي الحمادي
50 سيف علي محمد علي سليمان
51 نورة محمد سعيد الحبسي
52 آمنة سالم محمد عبدالله العلي
53 خلود أحمد علي سالم العرج
54 شيخة حسن سعيد حسن
55 عائشة علي راشد معيصم
56 عبيدة سعيد سيف سليمان
57 خديجة حميد حمد المزروعي
58 مريم يوسف علي محمد حسين
59 أسماء محمد أحمد بيبي
60 عفراء علي سالم علي القطام
61 هيام عبد الغفور حسين أـحمد
62 مريم إبراهيم أحمد محمد الجيري
63 منى خميس علي إبراهيم المنصوري
64عائشة سيف سعيد بن درويش
65 فاطمة إبراهيم محمد عبدالله سنبيج
66عائشة محمد عبدالله عبدالغني
67 وحيدة إبراهيم محمد علي دهمش
68 مريم عمران سليمان سالم
69 هدى عبدالله محمد عبدالله جكة
70 آمنة سلطان أحمد سلطان الزعابي
71 عائشة سعيد علي عبدالله علاي
72 ابتسام عبيد حمد حميد الشامسي
73 فاطمة يوسف محمد عبدالله المريخي
74 مريم علي هلال الخاطري
75 كليثم سعيد سيف راشد المزروعي
76 عائشة كاسب خليفة كاسب المسافري
77 عائشة عبدالله محمد بن حالول
78 حصة سعيد عبيد سالم الخرمان
79 فاطمة حسن علي حسن الشري
80 مريم سعيد حسن سعيد
81 خالد ناصر محمد السويدي
82 موزة علي محمد عبادي
83 سكينة علي يوسف جمعة
84أسماء أحمد محمد جمعة كنفش
85 موزة أحمد حسن يوسف جاوي
86 نهلاء علي حمد محمد العويد
87 هاني أحمد الحداد
88 يوسف عبدالكريم عبدالرسول صابري
89 موزة راشد محمد سيف
أخرى
م الاسم
1 إيمان محمد راشد محمد هباش
2 فاطمة عبدالله محمد عبد الخالق الرئيسي
3 بدرية عيسى محمد القاسم
4 مليحة عبد الله إسماعيل الياسي
5 رقية عيد عنبر
6 محمد سلطان عبيد
7 فاطمة عبيد سالم السويدي
اختصاصي مصادر تعلم
م الاسم
1 ياسر عبدالكريم عبدالواحد المضرب
2 منى محمد عبدالله محمد بن درويش
3 مكيه ميرزا احمد المهدي
4 لبنى عبدالعزيز الفضلي
5 منى صقر خميس
6 نيلا سعيد غبار
7 منتهى السيد احمد السيد عبدالحسين
8 شيخة علي سيف عبيد بن عابد
9 محمد خالد احمد
10 ناصر سيف خلفان
11 مريم أحمد عبيد جميع
12 فاطمة محمد خلفان
13 آمنة راشد سعيد العبدولي
14 اسمهان يوسف العوضي
15 منى غريب مراد
16 مانع سعيد محمد احمد
17 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العتيق
18 ميثاء عزان عبيد الهلي الهاجري
19 هناء جاسم علي بن عدي
20 عاطفة السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاشمي
21 فاطمة حمد معضد سيف
22 هدى احمد علي الحارثي
23 بدرية علي محمد السيلاني
24لطيفة حسين علي اهلي
25 خولة صالح الكواري
26 ابتسام خميس نصيب عبدالله
27 خالد عبيد خلفان الرضة السويدي
28 عبدالعزيز علي عبدالعزيز المنصور
29 منى اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ
30 منى علي سعيد
مساعد مدير مدرسة
م الاسم
1 عائشة خميس احمد راشد
2 سلامة خلفان حمد الحافري
3 جميلة راشد محمد علي
اختصاصي مختبرات علمية
م الاسم
1 روية خلفان راشد
2 فوزية احمد عبدالرحمن يوسف
3 مريم عبدالرحمن شافعي المدني
4 مريم احمد علي حسن
5 مريم علي السيد عبدالله العلوي
6 حمدة خليفة بن حاضر
إداريون
م الاسم
1 فاطمة حميد أحمد خلفان بن حزيم
2 خديجة محمد حسين الخويلدي
3 أمل عبدالله النجار
4 عبدالله علي زينل
5 أمل محمد عبدالرحمن عبدالله
6 ميسون أحمد سعيد محمد
7 بدرية صالح الشواب
8 ابتسام فرج سالمين فرحان
9 إيمان حسن عبدالله
10 مطر سالم سعيد صلبوخ
11 أمينة جمعة الجسمي