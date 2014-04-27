ترقية 153 موظفاً وموظفة في «التربية»

اعتمد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أخيراً دفعة جديدة من الترقيات، ضمن سلسلة الترقيات التي بدأتها الوزارة هذا العام، والتي تصدر على دفعات وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها، والتي تحرص الوزارة على إنجازها، تحفيزاً لعناصرها البشرية، التي تنظر إلى جهودها بكل تقدير. وضمت القائمة 153 موظفاً وموظفة من مختلف التخصصات التربوية والإدارية والمناطق التعليمية، وجاءت الأسماء كالتالي:

اختصاصيون

م الاسم

1 فاطمة محمد علي سجواني

2 بتول السيد عباس السيد محمد

3 أنيسة عبدالقادر درويش

4 هدى علي سيف العطر

5 فاطمة محمد اسماعيل

6 ليلى هاشم يوسف علي

7 تهامة ابراهيم محمد الاسد

معلمون

م الاسم

1 خولة سالم عبيد راشد البادي

2 عواطف محفوظ محمد علي الشحي

3 شيخة علي مطرمحمد الكيبالي

4 عائشة محمد أحمد محمد الحار

5 شيخة إبراهيم محمد سلطان رابوي

6 فاطمة صالح أحمد صالح الصويلح

7 بدرية سالم يوسف البحير

8 أمل عبدالله محمد سعيد الختي

9 هدى إبراهيم محمد حسن المنصوري

10 بدرية علي عبدالله علي البحار

11 أسماء عبدالصمد علي عبدالصمد الكيتوب

12 شيخة مالك أحمد بن مالك

13 سعاد عبد الرحمن عبدالله شنجل

14 شيخة عبدالرحمن محمد سعيد الحديوي

15 ابتسام عبدالله علي الشامي

16 وفاء محمد حمدان أحمد

17 كفاح الماس راشد الماس

18 فاطمة علي محمد ناصر بن قعشر

19 فاطمة علي محمد عبيدالله بن درويش

20 فاطمة أحمد علي مطر امباسي

21 فوزية محمد راشد أحمد الشحي

22 أماني علي محمد راشد القاسمي

23 عائشة حمد عبيد سيف الزعابي

24وفاء مال الله محمد الشحي

25 داليا فيصل بن سالم بن محمدالقاسمي

26 أمل سالم جاسم علي شكر

27 فاطمة مصبح حمد راشد البثرة

28 شيخة أحمد جمعة أحمد كنفش

29 صفية ساعد سرور الوالي

30 موزة سعيد عبدالله مفتاح الخاطري

31 إقبال محمد أحمد حسن الناموسي

32 فاطمة عبدالله أحمد صالح الحسن

33 عتيقة خميس عبيد ربيع

34 حنان سليمان ابراهيم

35 رفيعة محمد راشد علي

36 أمل محمد حاتم الزعابي

37 خديجة عبدالله محمد عيسي

38 ليلى عبدالله عبدالكريم إسماعيل نقي

39 بدرية إبراهيم عبدالله سعيد الطنيجي

40مريم علي محمد عبدالله سويدان

41 شيخة إبراهيم سالم السكار

42ليلى راشد علي راشد كليل

43 هدى علي محمد علي البالش

44شيخة عبدالله غانم أحمد

45 علياء محمد عبيد بو حميد

46رقية محمد عبدالرحمن محمد الياسي

47 مريم محمد راشد حسن

48شيخة محمد أحمد الحمودة

49سمية علي عبدالله باحاجي الحمادي

50 سيف علي محمد علي سليمان

51 نورة محمد سعيد الحبسي

52 آمنة سالم محمد عبدالله العلي

53 خلود أحمد علي سالم العرج

54 شيخة حسن سعيد حسن

55 عائشة علي راشد معيصم

56 عبيدة سعيد سيف سليمان

57 خديجة حميد حمد المزروعي

58 مريم يوسف علي محمد حسين

59 أسماء محمد أحمد بيبي

60 عفراء علي سالم علي القطام

61 هيام عبد الغفور حسين أـحمد

62 مريم إبراهيم أحمد محمد الجيري

63 منى خميس علي إبراهيم المنصوري

64عائشة سيف سعيد بن درويش

65 فاطمة إبراهيم محمد عبدالله سنبيج

66عائشة محمد عبدالله عبدالغني

67 وحيدة إبراهيم محمد علي دهمش

68 مريم عمران سليمان سالم

69 هدى عبدالله محمد عبدالله جكة

70 آمنة سلطان أحمد سلطان الزعابي

71 عائشة سعيد علي عبدالله علاي

72 ابتسام عبيد حمد حميد الشامسي

73 فاطمة يوسف محمد عبدالله المريخي

74 مريم علي هلال الخاطري

75 كليثم سعيد سيف راشد المزروعي

76 عائشة كاسب خليفة كاسب المسافري

77 عائشة عبدالله محمد بن حالول

78 حصة سعيد عبيد سالم الخرمان

79 فاطمة حسن علي حسن الشري

80 مريم سعيد حسن سعيد

81 خالد ناصر محمد السويدي

82 موزة علي محمد عبادي

83 سكينة علي يوسف جمعة

84أسماء أحمد محمد جمعة كنفش

85 موزة أحمد حسن يوسف جاوي

86 نهلاء علي حمد محمد العويد

87 هاني أحمد الحداد

88 يوسف عبدالكريم عبدالرسول صابري

89 موزة راشد محمد سيف

أخرى

م الاسم

1 إيمان محمد راشد محمد هباش

2 فاطمة عبدالله محمد عبد الخالق الرئيسي

3 بدرية عيسى محمد القاسم

4 مليحة عبد الله إسماعيل الياسي

5 رقية عيد عنبر

6 محمد سلطان عبيد

7 فاطمة عبيد سالم السويدي

اختصاصي مصادر تعلم

م الاسم

1 ياسر عبدالكريم عبدالواحد المضرب

2 منى محمد عبدالله محمد بن درويش

3 مكيه ميرزا احمد المهدي

4 لبنى عبدالعزيز الفضلي

5 منى صقر خميس

6 نيلا سعيد غبار

7 منتهى السيد احمد السيد عبدالحسين

8 شيخة علي سيف عبيد بن عابد

9 محمد خالد احمد

10 ناصر سيف خلفان

11 مريم أحمد عبيد جميع

12 فاطمة محمد خلفان

13 آمنة راشد سعيد العبدولي

14 اسمهان يوسف العوضي

15 منى غريب مراد

16 مانع سعيد محمد احمد

17 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العتيق

18 ميثاء عزان عبيد الهلي الهاجري

19 هناء جاسم علي بن عدي

20 عاطفة السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاشمي

21 فاطمة حمد معضد سيف

22 هدى احمد علي الحارثي

23 بدرية علي محمد السيلاني

24لطيفة حسين علي اهلي

25 خولة صالح الكواري

26 ابتسام خميس نصيب عبدالله

27 خالد عبيد خلفان الرضة السويدي

28 عبدالعزيز علي عبدالعزيز المنصور

29 منى اسماعيل عبدالرحمن بن حافظ

30 منى علي سعيد

مساعد مدير مدرسة

م الاسم

1 عائشة خميس احمد راشد

2 سلامة خلفان حمد الحافري

3 جميلة راشد محمد علي

اختصاصي مختبرات علمية

م الاسم

1 روية خلفان راشد

2 فوزية احمد عبدالرحمن يوسف

3 مريم عبدالرحمن شافعي المدني

4 مريم احمد علي حسن

5 مريم علي السيد عبدالله العلوي

6 حمدة خليفة بن حاضر

إداريون

م الاسم

1 فاطمة حميد أحمد خلفان بن حزيم

2 خديجة محمد حسين الخويلدي

3 أمل عبدالله النجار

4 عبدالله علي زينل

5 أمل محمد عبدالرحمن عبدالله

6 ميسون أحمد سعيد محمد

7 بدرية صالح الشواب

8 ابتسام فرج سالمين فرحان

9 إيمان حسن عبدالله

10 مطر سالم سعيد صلبوخ

11 أمينة جمعة الجسمي