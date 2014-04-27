تقرير – لماذا يستطيع صلاح أن يصعق حلم ليفربول؟

على الرغم من أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أكد أنه سيخوض لقاء ليفربول بالبدلاء، إلا أن محمد صلاح الدولي المصري ربما يمكنه أن يزعج فريق برندن رودجرز.

فقد تحدث تقرير تحليلي عبر موقع (Squawka) الشهير عن إمكانية صلاح الفنية التي يمكن أن يزعج بها دفاع الحمر في اللقاء الذي ينطلق الثالثة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد.

وينتظر أن يكون صلاح ضمن تشكيل مورينيو الذي يعتمد عليه أمام ليفربول في غياب إدين أزار للإصابة.

ليفربول سيسعى للفوز من أجل مواصلة مشوار صدارة الدوري الإنجليزي واقتناص لقب البريميرليج الذي ينافسه عليه تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن صلاح الذي يتميز بالسرعة والقدرة على المراوغة سيمثل الصداع الأكبر للاعبي ليفربول.

صلاح قام بمراوغات صحيحة 12 مرة خلال المباريات التي لعبها، بمعدل أربع مراوغات في المباراة الواحدة، وهو الرقم المميز بالنسبة للاعب الصاعد.

كما أن ليفربول الذي سجل 96 هدفا كأقوى هجوم، سكنت شباكه 44 كرة بمعدل يزيد عن هدف كل مباراة وبالتالي بات مهددا.

وفي المقابل يملك تشيلسي أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي، وحال نجاح صلاح في استغلال هجوم ليفربول الضاغط بمرتدات سريعة سيمثل صداعا للحمر من أجل التعويض.

وأكد التقرير إلى أن منافس صلاح فلانجان الذي أجاد مع ليفربول هذا الموسم ربما عليه أن يهتم بالجانب الدفاعي كثيرا أمام صلاح.

في الأخير، إن فاز ليفربول سيبتعد بالصدارة إلى 83 نقطة بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي الذي وإن فاز سيقلص الفارق لنقطتين ويشعل المنافسة حتى الجولتين الأخيرتين.

وفي حالة قدرة صلاح على إثبات نجوميته أمام ليفربول، ستصبح الصاعقة مرتين، الأولى لأنه قلص حظوظ الحمر في التتويج باللقب الغائب، والثانية لأنه الفريق الذي قدم له عرضا "مضحكا" بحسب تصريحات اللاعب المصري قبل انضمامه لتشيلسي.