بالفيديو .. ريال مدريد يوجه رسالة لبايرن بسحقه أوساسونا

إفي - حقق ريال مدريد اليوم فوزا مريحا برباعية نظيفة على ضيفه أوساسونا في الجولة الـ35 من الليجا بملعب سانتياجو برنابيو، وذلك قبل الاصطدام ببايرن ميونخ الألماني في اياب نصف نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

لم يتأخر الريال سوى ست دقائق ليسجل هدفه الأول عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء وفي زاوية صعبة جدا على الحارس لتسكن الشباك.

مع بداية الشوط الثاني كان أوساسونا قريبا من التعادل عقب مقصية لإيمليانو أرمنتيروس مرت بجوار قائم دييجو لوبيز، إلا أن الريال رد سريعا عن طريق كريستيانو رونالدو الذي أحرز الهدف الثاني بصاروخية أخرى من خارج منطقة الجزاءفي الدقيقة 51.

أضاف راموس الهدف الثالث للنادي الملكي برأسية رائعة حول بها عرضية الأرجنتيني أنخل دي ماريا المتقنة إلى داخل شباك الضيوف في الدقيقة 60.

بعدها بدقيقة أخرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي رونالدو وأدخل البرازيلي كاسيميرو بعد الاطمئنان على "صاروخ ماديرا" قبل موقعة "أليانز أرينا".

وأضاف كارباخال الهدف الرابع في الدقيقة 83، عقب تمريرة ماكرة من العمق أرسلها إيسكو على ارتفاع مناسب للغاية ليضعها الظهير الأيمن برأسه في المرمى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 82 نقطة في المركز الثاني بصورة مؤقتة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي قد يعود للوصافة على ضوء نتيجة مباراته أمام مضيفه فياريال، مع العلم بأن للنادي الملكي مباراة مؤجلة، فيما يحتل أتلتيكو صدارة الليجا بـ85 نقطة.

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