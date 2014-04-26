دفن تيتو فيلانوفا في مسقط رأسه

برشلونة، (إفي): دفن جثمان المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، تيتو فيلانوفا مساء اليوم في حضور أقاربه بقرية بيلكير ديمبوردا مسقط رأسه في مدينة جيرونا الإسبانية بإقليم كتالونيا، وفقا لما أكده لـ(إفي) مصدر من النادي.

وتمت مراسم الدفن في هدوء كما رغبت العائلة وفي حضور عدد محدود من المعارف، حيث كان فيلانوفا توفي أمس الجمعة عقب صراع استمر عامين ونصف مع السرطان.

وتسببت وفاة المدرب في حالة حزن كبيرة بملاعب كرة القدم حيث وقف الجماهير واللاعبين اليوم في ملعب بايرن ميونخ الألماني أليانز أرينا دقيقة حداد على روح المدرب الراحل وأيضا في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وفي برشلونة توجه أكثر من 10 آلاف شخص إلى ملعب كامب نو حيث خصص النادي مكانا لكي تكرم الجماهير ذكرى مدرب الفريق السابق في الموسم الماضي والذي عمل مساعدا أيضا لمدرب بايرن الحالي بيب جوارديولا حينما كان مدربا لبرشلونة لمدة أربعة مواسم حقق فيها معه العديد من الألقاب.