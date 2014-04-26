راموس : لا بديل عن الفوز في المبارايات المتبقية بالليجا

مدريد، (إفي): اعتبر لاعب ريال مدريد الإسباني سرخيو راموس عقب الفوز على أوساسونا برباعية نظيفة أنه لا بديل عن الانتصار في المبارايات الأربع المتبقية للفريق بالليجا.

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة "خضنا المباراة بجدية وهذا هو الخط الذي سنسير عليه، تتبقى لنا أربع مبارايات سنخوض كل واحد منها كأنه نهائي بطولة، لعبنا اليوم بثقة كبيرة".

وعن الهدف الذي أحرزه في مباراة اليوم أضاف "أخيرا نجحت في احراز هدف وأهديه لرفيقتي وابني المنتظر".

وبخصوص تأثير الفوز على معنويات الفريق قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء المقبل في اياب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب أليانز أرينا أضاف "الفوز دائما أمر ايجابي، سنستمتع الليلة وبعدها علينا التفكير فيما ننتظره بالتشامبيونز ليج".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 82 نقطة في المركز الثاني بصورة مؤقتة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي قد يعود للوصافة غدا على ضوء نتيجة مباراته أمام مضيفه فياريال، مع العلم بأن للنادي الملكي مباراة مؤجلة، فيما يحتل أتلتيكو صدارة الليجا بـ85 نقطة