أبيدال باكيا: سيبقى فيلانوفا في قلوبنا وأذهاننا

باريس، (إفي): لم يتمالك الفرنسي إريك أبيدال ظهير فريق موناكو الفرنسي نفسه اليوم، عند سؤاله عن مديره الفني السابق تيتو فيلانوفا، الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان، ليبكي متأثرا برحيله.

وقال اللاعب في تصريحات لقناة (كانال بلاس) "أصبنا بنفس المرض (في مناطق مختلفة) بفارق زمني عام، وكان شخصا مكافحا ورائعا...سيبقى دائما في قلوبنا وأذهاننا".

وبعدما تساقطت الدموع على وجنتيه أضاف "رحل عن عالمنا بسرعة، دائما ما يكون هذا الأمر معقدا ومؤلما للغاية".

وأرسل أبيدال (34 عاما) تعازيه لعائلة فيلانوفا، بعد مباراة فريقه أمام أجاكسيو والتي انتهت بفوز موناكو 4-1.

يذكر أن فيلانوفا توفي ظهر الجمعة بعد صراع مع مرض سرطان الحلق والغدة النكافية، دام لمدة عامين ونصف.