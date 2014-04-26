أنشيلوتي: سنهاجم بايرن برونالدو وبيل بنزيمه إن كانوا جاهزين

مدريد، 2(إفي): قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنه سيشرك لاعبيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل أمام بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، إذا ما كانوا جميعا في حالة جيدة، وذلك عقب الفوز اليوم على أوساسونا برباعية نظيفة في الليجا.

وقال أنشيلوتي اليوم في تصريحات للصحفيين بعد المباراة "إذا ما كانوا في حالة جيدة سيلعبون بكل تأكيد، نرغب في تسجيل أهداف وليس الدفاع".

وبخصوص حالة كريستيانو الذي سجل هدفين اليوم، أضاف "لقد لعب بثقة أكبر عن يوم الأربعاء، كل الأمور سارت بصورة جيدة، قدمنا مباراة جيدة، ولكن حدتها كانت منخفضة".

وعن بنزيمة الذي لم يشارك في مباراة اليوم قال "إنه يتحسن، لن يواجه مشكلات في خوض مباراة الثلاثاء، سيتدرب غدا دون أي مشكلات".

وبخصوص مدرب برشلونة السابق الراحل تيتو فيلانوفا الذي توفي أمس نتيجة اصابته بالسرطان، قال "علاقتي به لم تكن قوية، فقط في مواجهة باريس سان جيرمان، ولكن أعتقد أنه رجل جاد وطيب، نشعر بالحزن، فقد برشلونة واحدا من رموزه".

وعن التشكيل الذي قد سيخوض به مباراة بايرن قال "لا أعتقد أنه يوجد مجال للاختراعات، سنستعد للأمر بصورة جيدة، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وعما أثير بخصوص رحيل مساعده الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق بنهاية الموسم قال "لا أعرف أي شيء عن الأمر، وهذا ليس الموضوع الذي يمكن الحديث عنه في الوقت الحالي".