انتشال جثث ثلاث طلاب لقوا مصرعهم غرقا بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثث ثلاث طلاب بالمرحلة الثانوية لقوا مصرعهم غرقًا بقرية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية وتم التصريح بدفن الجثامين وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بمصرع كل من “محمد متولى الخولى وأحمد ناصر ورمضان على الشرقاوى” جميعهم طلاب بالمرحلة الثانوية غرقًا لعدم إجادتهم السباحة أثناء قيامهم بالاستحمام أمام كوبرى مليج .

وبالانتقال تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال الجثث وبتوقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث.