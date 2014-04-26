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أهالي العوامية بالأقصر يشكون من بناء عمارة بوسط الطريق

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أهالي العوامية بالأقصر يشكون من بناء عمارة بوسط الطريق أهالي العوامية بالأقصر يشكون من بناء عمارة بوسط الطريق

شكا أهالي منطقة العوامية بالأقصر من بناء عمارة بحوض 18 بوسط الشارع الذي يربط شارع الصنايع بشارع المستشفي .

وقال أحمد ابو المجد موظف وأحد أهالي المنطقة أن هذه العماره ملك لمفتش تموين يدعي “الطيب ” وأنه أستغل علاقته بالمسئولين وإنشأ هذة العمارة في منتصف الشارع ، مشيرًا إلي إن صاحب العمارة استأجر عمالة وقاموا بحفر الشارع واستخراج مواسير المياة والصرف الصحي واستبعدوها من مكان البناء .

وتابع هذه العمارة تعيق حركة المارة وتتسبب في الكثير من المشكلات التي منها علي سبيل المثال لا الحصر تكرار الحوادث نظراً لاعوجاج الطريق ، بالإضافة إلي المشاجرات التي تحدث يوميا بين أهالي العوامية وبين أهالي صاحب العقار بسبب هذة العمارة .

بينما يقول عبد النبي يوسف موظف بالمعاش أن أهالي المنطقة حاولوا إيقاف هذا البناء إلا أنهم اكتشفوا أن هناك تواطؤ من قبل المسئولين مع صاحب العمارة .

من جانبه قال احمد طارق رئيس مدينة الأقصر أن هذا البناء شرعي وقانوني وأنه ملك سيدة تدعي وهبة توفيق وليست ملك موظف بمديرية ، نافيًا أن تكون تلك السيدة قد تعدت علي حرم الطريق .

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن سبب سوء الفهم في هذه القصة أن هناك مدرستين في أول الشارع وأخري في منتصفه الأولي تركت 4 أمتار للطريق والأخري استولت علي 3 أمتار من الطريق البالغ عرضه 12 مترًا مما جعل صورة هذه العمارة التي بنيت حديثًا وكأنها بنيت في عرض الطريق علي خلاف الحقيقة .

وأضاف طارق هناك لجنة مشكلة تدرس إمكانية إعادة أسوار المدرستين للالتزام بالحد الرسمي للطريق حتي يتصحح الإعوجاج الناشئ عن مخالفة إحداهما .

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