أهالي العوامية بالأقصر يشكون من بناء عمارة بوسط الطريق

شكا أهالي منطقة العوامية بالأقصر من بناء عمارة بحوض 18 بوسط الشارع الذي يربط شارع الصنايع بشارع المستشفي .

وقال أحمد ابو المجد موظف وأحد أهالي المنطقة أن هذه العماره ملك لمفتش تموين يدعي “الطيب ” وأنه أستغل علاقته بالمسئولين وإنشأ هذة العمارة في منتصف الشارع ، مشيرًا إلي إن صاحب العمارة استأجر عمالة وقاموا بحفر الشارع واستخراج مواسير المياة والصرف الصحي واستبعدوها من مكان البناء .

وتابع هذه العمارة تعيق حركة المارة وتتسبب في الكثير من المشكلات التي منها علي سبيل المثال لا الحصر تكرار الحوادث نظراً لاعوجاج الطريق ، بالإضافة إلي المشاجرات التي تحدث يوميا بين أهالي العوامية وبين أهالي صاحب العقار بسبب هذة العمارة .

بينما يقول عبد النبي يوسف موظف بالمعاش أن أهالي المنطقة حاولوا إيقاف هذا البناء إلا أنهم اكتشفوا أن هناك تواطؤ من قبل المسئولين مع صاحب العمارة .

من جانبه قال احمد طارق رئيس مدينة الأقصر أن هذا البناء شرعي وقانوني وأنه ملك سيدة تدعي وهبة توفيق وليست ملك موظف بمديرية التموين ، نافيًا أن تكون تلك السيدة قد تعدت علي حرم الطريق .

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن سبب سوء الفهم في هذه القصة أن هناك مدرستين في أول الشارع وأخري في منتصفه الأولي تركت 4 أمتار للطريق والأخري استولت علي 3 أمتار من الطريق البالغ عرضه 12 مترًا مما جعل صورة هذه العمارة التي بنيت حديثًا وكأنها بنيت في عرض الطريق علي خلاف الحقيقة .

وأضاف طارق هناك لجنة مشكلة تدرس إمكانية إعادة أسوار المدرستين للالتزام بالحد الرسمي للطريق حتي يتصحح الإعوجاج الناشئ عن مخالفة إحداهما .