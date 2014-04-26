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قنصل مصر فى لندن: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات للأطباء فى الخارج

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قنصل مصر فى لندن: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات للأطباء فى الخارج قنصل مصر فى لندن: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات للأطباء فى الخارج

أعلن السفير الدكتور هشام خليل قنصل العام فى لندن اليوم السبت أنه يسعى لإنشاء قاعدة بيانات لجميع الأطباء المصريين فى بريطانيا تمثل سجلا لكافة الأطباء وتخصصاتهم بهدف خدمة مصر.

جاء ذلك خلال حضوره لليوم العلمى الذى نظمته الجمعية الطبية المصرية فى بريطانيا فى العاصمة البريطانية لندن.

وقال الدكتور هشام خليل فى تصريح صحفى: مصادر ثراء الدول لا تقاس فقط بما تمتلكه من بترول وغاز وذهب ولكن ثراء الدول الحقيقى هو فى شعبها لأنها ثروة متجددة لا تنفذ، ومصر تمتلك طاقة بشرية هائلة، هذه الطاقة البشرية هى ثروة مصر الحقيقة وهى ثروتها على مدار التاريخ منذ عهد الفراعنة".

وأضاف خليل: "الأطباء المصريون العاملون فى بريطانيا يعدوا ثروة كبيرة لمصر، ولكن للأسف حتى الآن لم يتم استخدامها بطريقة ممنهجة وبطريقة علمية حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة منهم".

وتابع: "فى كل مكان التقيت فيه بالأطباء المصريين، أعرب جميعهم عن استعدادهم لخدمة مصر، ولكن المشكلة هى كيفية تقديم هذه المساعدة، أو بالأحرى الآلية التى عن طريقها سيخدموا بها بلادهم. ومن هنا كانت مبادرة إنشاء قاعدة بيانات ترصد وتسجل عدد الأطباء المصريين فى بريطانيا وتخصصاتهم، وبالتالى ستسهل عملية التواصل بين الأطباء المصريين فى بريطانيا ونظرائهم فى مصر."

وأضاف أن قاعدة البيانات تلك توضح كافة التفاصيل الخاصة بالطبيب، وتشمل تخصصه والشهادات التى حصل عليها والسنوات التى قضاها فى هذا المجال الطبى والأبحاث التى قدمها وتلك التى أشرف عليها.

وقال السفير هشام خليل ستقوم القنصلية بالتنسيق مع رئيس الجمعية الطبية المصرية بتكوين لجنة مصغرة لمتابعة هذا الأمر، لنحول هذه المبادرة إلى فعل حقيقى على أرض الواقع.

وأعرب عن أمنيته بأنه تكون قاعدة البيانات عن الأطباء نواة لتكوين قاعدة بيانات عن العلماء والمهندسين وجميع الخبراء المصريين والنابغين ليس فى بريطانيا فحسب ولكن فى جميع أنحاء العالم بهدف خدمة وطننا مصر.

هذا وكرمت الجمعية الطبية المصرية فى بريطانيا السفير الدكتور هشام خليل على مبادرته ومنحته شهادة تقدير، مشيدة بجهود القنصلية فى خدمة المواطنين المصريين تحت قيادته.

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