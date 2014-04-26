مستندات زينة ضد عزّ تجبرها على الاستعانة بـ"حارس شخصي"

على الرّغم من أنّ الممثلة المصرية زينة لم تفكر يوماً في الاستعانة بحارس شخصيّ لحمايتها، إلا أنّها طلبت من أحد أصدقائها أنّ يؤمّن لها حارساً شخصيّاً، حسب ما أفاد مصدر مشارك في مسلسلها "الوسواس".

وقد باتت زينة لا تتنقّل إلا برفقة حارسها الشخصيّ حين تكون خارج أوقات تصوير مسلسلها "الوسواس". وقد أكّد مصدر من فريق إنتاج المسلسل أنّ زينة هي التي تدفع أجر الحارس الذي يصل إلى 2000 جنيه مصريّ، أي ما يُعادل 200 دولار أمريكي لا جهة الإنتاج.

وأوضح المصدر أنّ زينة تقول إنّها استعانت بالحارس، لأنها تعود متأخّرة إلى منزلها، إلا أنّ كلّ فريق المسلسل يؤكّدون أنّها تخشى من بطش أحمد عز ورجال محاميه مرتضى منصور، على حد قول المصدر، خصوصاً أنّ قضيتها في إثبات نسب توأميها إلى عز قد بدأت تدخل منعطفات جديدة، بعد الإعلان عن مستندات تملكها زينة، وستقلب القضيّة رأساً على عقب.

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