عاصي الحلاني ينقذ حفل إطلاق برنامج "على شط بحر الهوى"

أنقذ الفنان عاصي الحلاني حفل إطلاق الرحلة البحرية الصيفة الحالمة "على شط بحر الهوى" ، الذي دعت اليها مجموعة mbc على متن اليخت 42 الساحر، والمنتج اللبناني يوسف حرب.

وتساءل الحضور عن سرّ غياب نجوم الصف الأول عن الحضور، إلا أنه علم أن غياب الفنانين هو بسبب إرتباهم بأعمال خارج لبنان وأنه لا داعي لحضورهم.

عاصي وصل متأخراً بعد أن غادر معظم الصحفيين والمصورين، وخطف نجما برنامج the voice ستار سعد وهالا القصير الأضواء بحضورهما وكانا هما البارزان في هذا الحفل حيث من المقرر مشاركتهما على متن السفينة.

كما حضر كل من الممثل ماجد المصري والفنان نادر الأتات الذي من المقرر مشاركتهما في الرحلة الحالمة.

يذكر أن أكثر من 20 فناناً وفنانة سيشاركون في هذه الرحلة منهم عاصي الحلاي وكاظم الساهر وتامر حسني ويارا ومحمد عساف ونوال الكويتية وصابر وملحم زين ووائل جسار وغيرهم.

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