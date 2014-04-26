«متمردي جنوب السودان»: الجيش قتل 220 من مقاتلي «النوير».. ومتحدث الجيش: 5 فقط

أعلن المتحدث باسم قوات المتمردين فى جنوب السودان أن 220 من ضباط ومتدربى «النوير» لقوا مصرعهم على أيدى قوات الجيش بولاية بحر الغزال مؤخرا.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم المتمردين، أكد أن الحادث الذى وقع، الجمعة، فى معسكر «مابيل» حدث بشكل متعمد.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان إن خمسة أفراد فقط من النوير لقوا مصرعهم فى هذا الحادث الذى وقع نتيجة سوء تفاهم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه لم يتم التحقق حتى الآن من صحة ادعاءات الطرفين، وأن التقارير الصادرة فى الماضى عن المتحدث باسم المتمردين كانت تتسم بالمبالغة على نطاق كبير.