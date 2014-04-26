«انترفاكس»: القوات الروسية تقتل 5 متشددين في مواجهات مسلحة بـ «داغستان»

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، السبت، أن قوات الأمن الروسية قتلت 5 أشخاص يشتبه بأنهم متشددون في مواجهات مسلحة في إقليم داغستان في شمال القوقاز.

ونقلت الوكالة عن مصادر روسية مسؤولة قولها إن «ضابطين أصيبا في اشتباك وقع في مدينة (ديربنت) الساحلية المطلة على بحر قزوين حيث اقتحمت قوات الأمن وقوات حكومية منزلين، ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة للتعليق».

وقال التقرير إنه «تم العثور على جثث ثلاثة من المشتبه بأنهم متشددون في أحد المنزلين بعد معركة بالرصاص في حين يعتقد أن شخصين آخرين قتلا في المنزل الآخر».

يُذكر أن إقليم داغستان الذي تقطنه أغلبية مسلمة في منطقة شمال القوقاز الروسية تمردا إسلاميا تعود جذوره إلى حربين انفصاليتين في جمهورية الشيشان المجاورة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.