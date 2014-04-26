مصدر أمني:الإخوان ومثيرو الشغب اندسوا وسط متظاهري اﻻتحادية للاصطدام بقوات الأمن

قال مصدر أمني مسئول ،إن المظاهرات التي نظمتها بعض القوى الثورية اليوم السبت ،بمحيط قصر اﻻتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر شهدت اندساس لعشرات من تنظيم الإخوان الإرهابي ،ومثيري الشغب ،والذين حاولوا اﻻصطدام مع قوات الأمن .

> وأوضح المصدر المسئول في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن الإخوان ومثيري الشغب قاموا عقب انصراف المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة لمحاولة إدخالها في مواجهات ،الى جانب استغلال ذلك إعلاميا بدعوى التعدى على المتظاهرين.

> وأضاف أن ،قوات الأمن التزمت أقصى درجات ضبط النفس حتى انصراف الجميع وعودة الأمور إلى طبيعتها بمحيط قصر اﻻتحادية ،لتفويت الفرصة على أعضاء التنظيم الإرهابي والتصدي لمخططهم بأحداث الفتنة بين المتظاهرين ومؤسسات الدولة .

أ ش أ