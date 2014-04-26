الأهلي: الفريق الكبير هو من يعود في أي وقت للمباراة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن من مميزات الفريق الكبير قدرته على الفوز وعبور المنافس في أي وقت من المباراة.

وعبر الأهلي الدفاع الحسني الجديدي إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية رغم هزيمته بهدفين لهدف بعد تسجيل هدفا في الوقت القاتل.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية "لا يهم متى جاء الهدف، ولكن من سمات الفريق الكبير أنه يحقق ما يريده ويعود للمباراة في أي وقت".

وتابع "سعيد بالفوز وسنبدأ بالتركيز لسموحة مباشرة لأنه أحد أهدافنا .. الأول كان الوصول لمجموعات الكونفدرالية، والثاني التأهل للدورة الرباعية".

ويلعب الاهلي مع سموحة في الدوري الممتاز يوم الثالث من مايو المقبل.