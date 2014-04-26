رؤوف: نقاتل في الكونفدرالية لأن الأهلي لا يخسر بطولتين متتاليتين

يشعر أحمد رؤوف مهاجم الأهلي بسعادة خاصة بهدفه في مرمى الدفاع المغربي، والذي أحرزه خلال إياب دور الـ16 من الكونفدرالية.

وخسر الأهلي 2-1 في مباراة أحرز فيها رؤوف هدف المارد الأحمر في الدقيقة 94، ليقوده للتأهل إلى دور المجموعات.

وقال رؤوف عقب المباراة "الهدف جاء بعد العديد من الانتقادات والغياب عن التهديف بالرغم من المجهود الذي أبذله في التدريبات والمباريات."

وتابع رؤوف "توفيق الله هو ما منحني الهدف في هذا التوقيت، وكل الشكر لزملائي ولمحمد يوسف على منحه الثقة لي."

وأضاف رؤوف "الأهلي لا يخسر بطولتين متتاليتين، ولذلك نقاتل في الكونفدرالية."