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ملف - الدقيقة 94 تصعد بالأهلي في الكونفدرالية

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ملف - الدقيقة 94 تصعد بالأهلي في الكونفدرالية ملف - الدقيقة 94 تصعد بالأهلي في الكونفدرالية

صعد الأهلي إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية أمام الدفاع الحسني الجديدي بعد هزيمته 2-1 جاء هدف التأهل في الدقيقة 94.

المباراة شهدت تأخر الأهلي بهدفين، ولكن أحمد رؤوف كان له رأي آخر. (تقرير المباراة والأهداف)

شريف إكرامي حارس الأهلي كان له إنقاذ حافظ للأهلي على حظوظه في المباراة رغم تأخره بهدف. (التفاصيل والفيديو)

ولكن رغم ذلك تقدم الدفاع الحسني بهدف ثاني عن طريق لانجو لاما، ولكن بسبب احتفاله حصل على بطاقة حمراء. (التفاصيل والفيديو)

وعقب المباراة

أصر وائل جمعة مدافع الأهلي على موقفه من الاعتزال نهاية الموسم الجاري. (التفاصيل)

ويؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الفريق الكبير هو من يمكنه العودة في أي وقت. (التفاصيل)

بينما أحمد رؤوف صاحب هدف التأهل، أكد أن الأهلي لم يخسر لأنه لا يمكن أن يخرج من بطولتين متتاليتين. (التفاصيل)

وأكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي أنه نصح أحمد رؤوف بشيء ما قبل مباراة الدفاع الحسني الجديدي. (التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع