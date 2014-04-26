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تحت شعار “فى حب مصر”.. مهرجان إختراق ضاحية بتربية الإسكندرية

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تحت شعار “فى حب مصر”.. مهرجان إختراق ضاحية بتربية الإسكندرية تحت شعار “فى حب مصر”.. مهرجان إختراق ضاحية بتربية الإسكندرية

جانب من المسابقة

نظمت كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الاسكندرية بالاشتراك مع الاتحاد الرياضى المصــرى للجامعات صباح اليوم، مهرجان اختراق الضاحية تحت رعاية اللواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية والدكتــور أسامة ابراهيم رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور رشدى زهران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت شعار ” معاً فى حب مصـر ”  اكد الدكتور نادر مرجان عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الاسكندرية أن المهرجان شارك فيـه 500 طالـب وطالبـة من مختلف كليات الجامعة والجامعات الخاصة بالاسكندرية بحضور محافظ الاسكندرية، حيث انطلق السباق من أمام كوبرى ستانلى حتى مكتبة الاسكندرية.

 وتم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز من 1 إلى 15 من كل من البنين والبنات ، أكد المشاركون أن هذا المهرجان بمثابة رسالة تؤكد للعالم اجتماع شباب على حب الوطن وأن لديهم القدرة على تحدى الأزمات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان متسلحين بروح التعاون والانتماء لتبقى مصر دائما وأبدا بلد الأمن والسلام والاستقرار .

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