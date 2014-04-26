تقارير: زيدان يرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم

إفي - سيرحل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان عن منصبه كمساعد للمدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية.

وأكدت جريدة (ماركا) الإسبانية عبر بوابتها الالكترونية أن مسألة رحيل زيدان عن الفريق بنهاية الموسم متفق عليها بينه وادارة النادي، التي تسعى لاكسابه قدر كبير من الخبرة ليكون مدربا محتملا للنادي الملكي في المستقبل.

ومن ضمن أبرز الأندية المرشح زيدان لتدريبها موناكو الفرنسي الذي يقوده حاليا الإيطالي كلاوديو رانيري بجانب أيضا المنتخب الفرنسي.

يشار إلى أن زيدان لعب دورا كبيرا في تطوير عدد من النجوم وعلى رأسهم مواطنه كريم بنزيمة بجانب الدور التحفيزي الذي يقوم به مع اللاعبين الشباب أمثال إيسكو ألاركون وخيسي رودريجز.