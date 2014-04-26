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الحماية المدنية تحاول إنزال لوحة إعلانات ضخمة سقطت بسبب عاصفة بأسوان

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الحماية المدنية تحاول إنزال لوحة إعلانات ضخمة سقطت بسبب عاصفة بأسوان الحماية المدنية تحاول إنزال لوحة إعلانات ضخمة سقطت بسبب عاصفة بأسوان

أرشيفية

أدت العاصفة الترابية التى تعرضت لها أسوان أمس إلى سقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية ولم يسفر ذلك عن اى إصابات ولكن الوضع فى منطقة الشيخ هارون وسط مدينة أسوان كان مختلف ، حيث تعرضت لوحة إعلانات ضخمة تزن 3 أطنان إلى السقوط وأصبح جزء منها فى الشارع والباقى فوق سطح العمارة المكونة من أربعة طوابق .

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى المنطقة وتم إخلاء العمارة التى تقع فيها اللوحة الإعلانية وإخلاء عدد من المنازل المجاورة خشية سقوط اللوحة بالكامل واستمرت مجهودات الحماية المدنية اكثر من عشر ساعات ولكنها باءت بالفشل بسبب ثقل اللوحة وعدم وجود ونش ضخم بالحماية المدنية بأسوان فقامت الوحدة المحلية لمدينة أسوان باستقدام ونش عملاق من إحدى الشركات الخاصة وتمكنوا من إنزال اللوحة دون حدوث أى إصابات أو تلفيات .

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