مرتضي منصور: الصلح مع شوبير لم يستغرق سوي دقيقة عقب لقاء “السيسي”

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مبادرة الصلح مع أحمد شوبير لم تستغرق دقيقة بعد انتهاء لقاء المشير السيسى مع القيادات الرياضية .

وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة علي قناة CBC : “الحوار بدأ بكلمة منى ،وقلت للسيسى اننا لم نأتى من اجلك بل من أجل البلد”.

وتابع منصور ، “قلت للسيسى لن نظل نعتمد على الاشقاء العرب،ويجب أن تتقى الله فى الشعب والمواطن الفقير”، مضيفا أنه على حملة السيسى عقد مؤتمرات شعبية لتوعية المواطن وشرح البرنامج الانتخابى.

في سياق آخر ، قال منصور، أنه سيعقد ندوات فى 27 محافظة لدعم المشير السيسى.