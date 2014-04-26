لجنة الانتخابات الرئاسية تعقد مؤتمرا صحفيا مساء غد

يعقد المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان ،أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الأحد ، بمقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يومي 26 و 27 مايو المقبل.

> جدير بالذكر ،أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد انتهت اليوم تماما من فحص شروط الترشح الخاصة بالمرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي ،في حين ينتظر أن تقوم اللجنة بتسميتهما كمرشحين رسميا يوم 2 مايو المقبل، حيث سيتم إعلان القائمة النهائية للترشح ويتزامن معها انطلاق الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين.

> أ ش أ