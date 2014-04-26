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رئيس الوزراء الأردنى: لا يوجد بلد بدون أخطاء ونستطيع حماية بلدنا بالإخلاص والعدل

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رئيس الوزراء الأردنى: لا يوجد بلد بدون أخطاء ونستطيع حماية بلدنا بالإخلاص والعدل رئيس الوزراء الأردنى: لا يوجد بلد بدون أخطاء ونستطيع حماية بلدنا بالإخلاص والعدل

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور ، “إننا نستطيع حماية بلدنا بالإخلاص والعدل لأننا نمر بظروف صعبة ،ونريد أن نعبر بالأردن من البلاء العظيم الذي يحيط ببلدنا” ، محذرا من أي مدخل لذوي الغرض أن يعبثوا بهذا البلد ، ومشددا على أن وعي الشعب الأردني والقيادة الحكيمة القوية هي التي وفرت لهذا البلد الأمن والاستقرار .
> وأضاف النسور ،خلال زيارة قام بها اليوم السبت، إلى بلدة المنشية في محافظة المفرق “75 كم شمال شرق عمان” ،يرافقه عدد من الوزراء الأردنيين ، “إنه لا يوجد بلد إلا وفيه أخطاء ولكن يبقى السؤال هل بلدنا كله أخطاء ؟ ، لافتا إلى أن هناك قناعة لدى الغالبية بأن الفترة الأخيرة لا يوجد بها فساد وهذه خطوة على الطريق الصحيح ، ومؤكدا على أن لن تسكت على أية قضية فساد ولن تتستر على فاسد ما دامت هناك أدلة كافية.
> وأكد رئيس الوزراء ،على المكانة المرموقة التي يحظى بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمصداقية والعلاقات التي تربطه مع دول العالم ونشاطه الدءوب حتى يحمي المملكة وإنجازاتها ، قائلا “يتعين علينا حكومة وشعبا أن نساند الملك عبدالله الثاني في هذه الجهود الخيرة حتى يعبر الأردن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة”.

أ ش أ

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