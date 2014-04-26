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بالفيديو .. المحمدي يشارك في عودة هال أمام فولام في ربع ساعة

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بالفيديو .. المحمدي يشارك في عودة هال أمام فولام في ربع ساعة بالفيديو .. المحمدي يشارك في عودة هال أمام فولام في ربع ساعة

شارك الدولي المصري أحمد المحمدي ظهير هال سيتي في مواجهة فريقه أمام فولام بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي يوم السبت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتأخر هال سيتي بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح في العودة خلال 15 دقيقة قبل نهاية المباراة بالتعادل وحصد كلا الفريقين نقطة واحدة.

فولام يصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي، ورغم ذلك أهدر لاعبوه فرصة الابتعاد عن منطقة الخطر.

افتتح أشكان ديجاجا التسجيل في الدقيقة 55، وضاعف فرناندو أميروبيتا النتيجة في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 75 يقلص نيكيسيا يلافيتش النتيجة بهدف أول، ويخطف شان لونج الثاني في الدقيقة 87.

المحمدي نال بطاقة صفراء في الدقيقة 16 بداعي التمثيل والسقوط داخل منطقة الجزاء.

وكاد يسجل هدفا بضرب كرة في العارضة في الدقيقة 86.

التعادل منح هال نقطة بالمركز 13 برصيد 37 نقطة، ويظل فولام بالمركز 18 برصيد 31 نقطة.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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