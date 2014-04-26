مراد موافى: جهاز المخابرات دوره وطنى لا يرتبط باسم من يحكم

قال اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة الأسبق، أن الجهاز وطنى بحت لا يرتبط بأحد، ومهمته الرئيسية خدمة أمن وأمان البلاد وجمع المعلومات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التى تخدم المصلحة العليا للبلاد، موضحاً أن تقارير الجهاز ترفع بشكل مباشر إلى رئيس الدولة وهو صاحب البت النهائى فيها.

وأضاف "موافى" خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه عقب ثورة 25 يناير كانت ترفع تقارير الجهاز إلى قيادة المجلس العسكرى وبعد تولى محمد مرسى مقاليد الأمور فى البلاد كانت ترفع له، مشدداً على أن الجهاز له دور وطنى لا يرتبط باسم من يحكم.