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نقيب التمريض:ألتقى وزير التعليم العالى 30 أبريل لمناقشة مشاكل القطاع

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نقيب التمريض:ألتقى وزير التعليم العالى 30 أبريل لمناقشة مشاكل القطاع نقيب التمريض:ألتقى وزير التعليم العالى 30 أبريل لمناقشة مشاكل القطاع

تلتقى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض الأربعاء المقبل 30 إبريل الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، لمناقشة مطالب هيئات التمريض فى المستشفيات الجامعية، من بينها زيادة الحوافز وتغيير الزى الرسمى والتأمين الصحى.

وطالبت نقيب التمريض، فى بيان لها مساء اليوم بضرورة إدراج قطاع التمريض بالمستشفيات الجامعية ضمن خطط الإصلاح المستقبلية للوزارة لوضع التمريض فى مكانته الحقيقية أسوة بدول العالم المتقدم.

وأكدت نقيب التمريض ضرورة تطوير تعليم التمريض وتعديل مناهجهم لمواكبة التطورات العالمية فى المهنة، مشيرة إلى ضرورة إسناد المناصب القيادية فى المستشفيات والمؤسسات الصحية أسوة بزملائهم من الفريق الصحى.

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